ORVC ALL-CONFERENCE GIRLS BASKETBALL 2016-17 2-16-17
All-Ohio River Valley Conference 2016-17 girls basketball team, as voted by the head coaches of conference schools (listed alphabetically):
KAYLA BOWLING,
JAC-CEN-DEL
LUCY CARRIGAN,
RISING SUN
MARIAH DAY,
JAC-CEN-DEL
MEGG HENSLER,
SHAWE MEMORIAL
CLAIRE HIGGINS,
SHAWE MEMORIAL
ROSIE NEWHART, JAC-CEN-DEL
MORGAN PEETZ,
SOUTH RIPLEY
ABBY RALSTON,
SOUTHWESTERN
JULIA REA,
SOUTH RIPLEY
MADDY ROELL,
MILAN
ELEXAH ROEPKE,
SOUTH RIPLEY
WHITLEY SCHIRMER,
SWITZERLAND CO.
LILLY SIMON,
JAC-CEN-DEL
KILEY SPARKS,
SOUTH RIPLEY
TORIA TUCKER,
SOUTH RIPLEY
2016-17 ORVC Varsity Champions
South Ripley Lady Raiders
2016-17 ORVC Reserve Champions
South Ripley Lady Raiders
2016-17 ORVC Mental Attitude Award
Rosie Newhart - Jac-Cen-Del
2016-17 ORVC Coach of the Year
Brian Samples - South Ripley