BOYS STATE SCORING LEADERS 3-15-18

BOYS BASKETBALL

STATE LEADERS

From MaxPreps.com

Through March 10

Regional Final

(Minimum 12 games)

Player, School GP Pts. Ppg

1.JalenMoore,Clverdale 26 963 37.0

2.Robt.Phinisee,McCchn 24 703 29.3

3.Luke Brown,Blackfrd 15 417 27.8

4.Eric Hunter, Tindley 25 694 27.8

5.Israel Nash,MonroeCn. 21 563 26.8

6.H.Langkabel,Mrristwn 28 745 26.6

7.TylerWatson,Tri-West 23 611 26.6

8.Brwning-Sloan,RckCrk 24 631 26.3

9.Mekhi Lairy, Ev.Bosse 26 682 26.2

10.JaylenGilbert,Rensslr 22 554 25.2

11.Mich.Roberson,CCA 25 625 25.0

12.Bran.Newman,Valpo 17 422 24.8

13.Christ.Harvey,Rchmd 25 619 24.8

14.R.Mansbrger,E’brook 22 540 24.5

15.BrighamBooe,Nthvw 25 600 24.0

16.Maw.Kachjaani,Intl. 23 530 23.0

17.Arm.Franklin,Cthdrl 24 553 23.0

18.Is.Thompson,Zionsvl 25 574 23.0

19.Anth.Anderson,Tech 20 459 23.0

20.GlenRouch,Boonvll 21 474 22.6

Other area players:

23.TylerKramer,SW(Han 26 573 22.0

41.Tyler Koelling,E.Cent. 16 334 20.9

52.Zach Kuhn, Shlbyvll 24 479 20.0

83.DrewComer,Grnsbg 25 452 18.1

85.CurtisWhite,Lwrncbg 13 234 18.0

119.Austin Farley,Rshvll 23 378 16.4

123.And.Welage,Grnsbg 25 409 16.4

139.Garr.Silcott,Cnnrsvl 26 413 15.9

174.Dil.McQueen,S.Rply 24 365 15.2

183.Coop.Yancy,Madsn 20 300 15.0