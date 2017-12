ORVC WEEKLY REPORT 12-7-17

OHIO RIVER VALLEY

CONFERENCE

Weekly Report Summary

November 20-25

GIRLS BASKETBALL

Varsity Standings

ORVC Overall

Jac-Cen-Del 2-0 5-1

(Class A No. 3)

South Ripley 0-0 4-1

(Class 2A No. 2)

Southwestern 0-0 3-6

Rising Sun 0-0 3-3

Switzerland Co. 0-0 0-6

Milan 0-1 1-3

Shawe Mem. 0-1 4-4

Reserve Standings

ORVC Overall

Jac-Cen-Del 1-0 2-3

South Ripley 0-0 2-3

Switzerland Co. 0-0 1-4

Southwestern 0-0 2-6

Milan 0-1 1-3

Rising Sun No team

Shawe Mem. No team

Top Performers:

Aleiah Thomas (SC) 32 pts, 10 rebs, 6 3’s, 5 stl vs. North Dec.

Lilly Simon (JCD) 24 pts, 4 ast, 3 3’s, 2 rebs, stl vs. Batesville

Mariah Day (JCD) 11 pts, 3 rebs, 3 3’s, 3 ast, stl, blk vs. B’ville

Morgen Carroll (JCD) 7 pts, 10 rebs, 2 blk, ast, stl vs. Batesville

Lucy Carrigan (RS) 30 pts, 11 stl, 9 rebs, 7 ast vs. Seton Catholic

Danyka Groover (RS) 12 pts, 10 rebs, 4 stl vs. Seton Catholic

Kate Grote (SM) 59 pts, 16 stl, 11 rebs, 9 ast, 9 3’s in 2 G

Megan Hesse (SM) 32 pts, 28 rebs, 5 ast in 2 games

ORVC Girls Basketball

Players of the Week:

Kate Grote - Shawe Memorial

Aleiah Thomas - Switzerland Co.

ORVC GIRLS BASKETBALL

STATISTICAL LEADERS

Through November 25

SCORING

Carrigan (RS) 24.5

Grote (SM) 21.3

Simon (JCD) 19.3

Thomas (SC) 16.5

Ralston (SW) 16.4

Roepke (SR) 14.4

Hesse (SM) 12.7

M. Carroll (JCD) 11.0

Burton (M) 9.8

Sparks (SR) 9.8

REBOUNDING

Hesse (SM) 8.9

Groover (RS) 8.2

M. Carroll (JCD) 7.8

Carrigan (RS) 7.5

Ledford (JCD) 7.0

Bailey (M) 6.8

Burton (M) 6.8

Roepke (SR) 6.8

Pitts (RS) 6.7

Em. Foley (SW) 6.7

ASSISTS

Simon (JCD) 36

Day (JCD) 25

Grote (SM) 23

Sparks (SR) 16

Carrigan (RS) 15

Thomas (SC) 15

Rea (SR) 13

Hesse (SM) 12

Tucker (SR) 11

Griffith (SC) 11

FIELD GOAL % (min. 20 att.)

M. Carroll (JCD) .490

Simon (JCD) .480

Dwenger (JCD) .480

Ledford (JCD) .470

Bailey (M) .460

Roepke (SR) .430

Tucker (SR) .430

Griffith (SC) .422

Burton (M) .420

Carrigan (RS) .410

FREE THROW % (min. 10 att.)

Tucker (SR) 1.000

Carrigan (RS) .810

Roepke (SR) .760

Burton (M) .750

Hesse (SM) .750

Lay (SC) .750

Simon (JCD) .740

Sparks (SR) .730

Wolfe (M) .710

Thomas (SC) .704

3 POINTERS

Thomas (SC) 14

Day (JCD) 13

Simon (JCD) 11

Carrigan (RS) 10

Sparks (SR) 7

Burton (M) 5

Hamm (SR) 5

Oeffinger (SC) 5

Lay (SC) 5

Dwenger (JCD) 4

Gentile (SR) 4



BOYS BASKETBALL

Varsity Standings

ORVC Overall Southwestern 0-0 2-0

South Ripley 0-0 2-0

Milan 0-0 2-0

Shawe Mem. 0-0 1-1

Switzerland Co. 0-0 0-1

Jac-Cen-Del 0-0 0-2

Rising Sun 0-0 0-2

Reserve Standings

ORVC Overall

Shawe Mem. 0-0 1-0

Jac-Cen-Del 0-0 1-1

Milan 0-0 1-1

South Ripley 0-0 1-1

Switzerland Co. 0-0 0-1

Rising Sun 0-0 0-2

Southwestern 0-0 0-2

Top Performers:

Nick Koons (RS) 35 pts, 13 rebs, 8 stl, 3 ast in 2 games

Brent Turner (RS) 21 pts, 20 rebs, 3 ast, 3 stl in 2 games

Austin South (SC) 19 pts, 6 rebs, 3 ast vs. Clarksville

Damian Breeck (SC) 11 pts, 2 ast vs. Clarksville

Dillan McQueen (SR) 49 pts, 6 rebs, 5 3’s in 2 games

Avery Halcomb (SR) 38 pts, 13 rebs, 4 stl in 2 games

Zac Minnich (M) 40 pts, 14 rebs, 13-17 FT in 2 games

Jacob Burton (M) 17 pts, 5 rebs, 3 ast vs. North Decatur

Tyler Kramer (SW) 45 pts, 7 rebs, 6 3’s, 5 stl, 3 ast in 2 games

Matt Williams (SW) 19 pts, 9 rebs, stl vs. Austin

Hunter Mefford (SW) 11 pts, 8 ast, 7 rebs vs. Austin

Ethan Stuart (SM) 41 pts, 20 rebs, stl in 2 games

ORVC Boys Basketball

Players of the Week:

Dylan McQueen - South Ripley

Tyler Kramer - Southwestern