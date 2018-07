SCOREBOARD 7-19-18

Running

Southeast Indiana

Racing Circuit

2018 Race No. 2

TROJAN TROT

5K RUN/WALK

Saturday, July 15

At St. Leon

American Legion Post 464

5K RUN

(3.1 miles)

OVERALL MEN’S WINNER

1. Ean Loichinger, 14, Batesville, 16:43

OVERALL WOMEN’S WINNER

7. Megan Cole, 17, Versailles, 19:33

Top 10 finishers:

1. Ean Loichinger, 14, Batesville, 16:43

2. Jeremiah Vaughan, 28, Brookville, 17:06

3. Justin Noppert, 42, Lawrenceburg, 18:28

4. Scott Jackson, 18, Lawrenceburg, 18:47

5. Dylan Fledderman, 16, Batesville, 19:20

6. Dwayne Steele, 40, Seymour, 19:21

7. Megan Cole, 17, Versailles, 19:33

8. Kasey Carr, 17, Guilford, 19:35

9. Kyle Seibert, 16, Connersville, 19:44

10. Garrett Ardis, 17, Lawrenceburg, 19:55

Age group winners:

MEN UNDER 13 - 42. Owen Mersmann, 9, Yorkville, 24:56

MEN 13-14 - 1. Ean Loichinger, 14, Batesville, 16:43

MEN 15-16 - 5. Dylan Fledderman, 16, Batesville, 19:20

MEN 17-19 - 4. Scott Jackson, 18, Lawrenceburg, 18:47

MEN 25-29 - 2. Jeremiah Vaughn, 28, Brookville, 17:06

MEN 30-34 - 31. Joe Paul, 32, West Harrison, 23:48

MEN 35-39 - 44. Jim Drew, 37, Milan, 25:09

MEN 40-44 - 3. Justin Noppert, 42, Lawrenceburg, 18:28

MEN 45-49 - 11. Jim Cole, 47, Versailles, 19:55

MEN 50-54 - 16. Ronnie McAllister, 53, Batesville, 21:19

MEN 55-59 - 26. Mike Mullen, 56, Rising Sun, 23:13

MEN 60-69 - 78. Ken Hornbach, 67, Batesville, 31:44

MEN 70 & UP - 32. Wayne Doehlman Sr., 73, Cincinnati, 24:02

WOMEN UNDER 13 - 67. Natalie Stenger, 8, Sunman, 29:30

WOMEN 13-14 - 52. Lacie Kelly, 14, Sunman, 26:34

WOMEN 15-16 - 20. Elizabeth Loichiner, 16, Batesville, 21:52

WOMEN 17-19 - 7. Megan Cole, 17, Versailles, 19:33

WOMEN 20-24 - 106. Megan Whitaker, 21, Guilford, 44:37

WOMEN 25-29 - 88. Lauren Harrison, 25, Lawrenceburg, 32:37

WOMEN 30-34 - 82. Autumn Paul, 32, West Harrison, 32:37

WOMEN 35-39 - 35. Kari Finnegan, 37, Dillsboro, 24:21

WOMEN 40-44 - 53. Amy Slone, 43, Sunman, 26:38

WOMEN 45-49 - 43. Angie Whitaker, 45, Guilford, 24:57

WOMEN 50-54 - 98. Bev Wilgenbusch, 50, Brookville, 40:03

WOMEN 55-59 - 76. Dena Steiner, 58, Lawrenceburg, 31:27

WOMEN 60-69 - 60. Carolyn Stuart, 60, Aurora, 28:31

WOMEN 70 & UP - 100. Arlene Wilgenbusch, 76, Guilford, 40:35

61 Male Finishers

52 Female Finishers

113 Total Runners

5K WALK

(3.1 miles)

OVERALL WOMEN’S WINNER

1. Kathy Kramer, 61, Sunman, 35:51

OVERALL MEN’S WINNER

3. Bill Hardy, 63, Harrison, Ohio, 40:52

Top 10 finishers:

1. Kathy Kramer, 61, Sunman, 35:51

2. Meagan Roberts, 31, Lawrenceburg, 39:54

3. Bill Hardy, 63, Harrison, Ohio, 40:52

4. Cailee Mitchell, 16, Lawrenceburg, 40:56

5. Kimberly Snyder, 56, Milan, 40:58

6. Christi Gutfreund, 43, West Harrison, 44:39

7. Brenda Bruns, 59, Lawrenceburg, 46:54

8. Breyen Roberts, 10, Lawrenceburg, 46:57

9. Stephanie Roberts, 39, Lawrenceburg, 47:01

10. Kurt Dunagan, 67, Lawrenceburg, 47:02

Age group winners:

MEN UNDER 20 - 8. Breyen Roberts, 10, Lawrenceburg, 46:57

MEN 40 & UP - 3. Bill Hardy, 63, Harrison, Ohio, 40:52

WOMEN UNDER 20 - 4. Cailee Mitchell, 16, Lawrenceburg, 40:56

WOMEN 20-29 - 2. Meagan Roberts, 31, Lawrenceburg, 39:54

WOMEN 40 & UP - 1. Kathy Kramer, 61, Sunman, 35:51

Complete results:

www.stuartroadracing.com